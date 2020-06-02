В Кингисеппском районе предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве

В Кингисеппском районе предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фото: lenobl.sledcom.ru

Управление Следственного комитета по Кингисеппскому району Ленинградской области подозревает соучредителя нескольких фирм в особо крупном мошенничестве.

По версии правоохранителей, предприниматель, являющийся совладельцем компаний ООО «Купава С-Пб» и ООО «Промышленно-строительная компания «Апрель», получил от компаньона более 15 миллионов рублей на нужды организаций, однако попросту присвоил деньги и распорядился ими по собственному усмотрению.

На сегодняшний день следственные органы устанавливают обстоятельства и причины совершения преступления. Также правоохранители принимают меры к возмещению материального ущерба. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начальница почтового отделения в Петербурге три года забирала себе зарплату уволившейся сотрудницы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Кингисеппский район ленобласть мошенничество предприниматель следком
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертность пациентов с COVID-19 на ИВЛ составляет почти 70%
В Комздраве Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при ...
РЖД и Петербург совершили обмен мостами и путепроводами
В Смольном утвердили порядок отмены арендной платы для малого бизнеса
Житель Петербурга подозревается в убийстве своего племянника на улице Уточкина
В Кингисеппском районе предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве
На чердаке дома в Адмиралтейском районе нашли гранату
В Петербурге сотрудник ВУЗа обвиняется в незаконном хранении оружия