В Кингисеппском районе предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве

Управление Следственного комитета по Кингисеппскому району Ленинградской области подозревает соучредителя нескольких фирм в особо крупном мошенничестве.

По версии правоохранителей, предприниматель, являющийся совладельцем компаний ООО «Купава С-Пб» и ООО «Промышленно-строительная компания «Апрель», получил от компаньона более 15 миллионов рублей на нужды организаций, однако попросту присвоил деньги и распорядился ими по собственному усмотрению.

На сегодняшний день следственные органы устанавливают обстоятельства и причины совершения преступления. Также правоохранители принимают меры к возмещению материального ущерба. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начальница почтового отделения в Петербурге три года забирала себе зарплату уволившейся сотрудницы.