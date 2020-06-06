В Петербурге за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Северной столице подтвердили 55 летальных исходов пациентов, у которых подтвердили коронавирус.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии Covid-19 число летальных исходов с новой коронавирусной инфекцией в городе увеличилось до 346.

На настоящий момент информация об умерших пациентах не приводятся.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 347 человек.