В Петербурге за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Северной столице подтвердили 55 летальных исходов пациентов, у которых подтвердили коронавирус.
Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии Covid-19 число летальных исходов с новой коронавирусной инфекцией в городе увеличилось до 346.
На настоящий момент информация об умерших пациентах не приводятся.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус Covid-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 347 человек.