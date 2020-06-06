В Петербурге коронавирус подхватили еще 347 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Северной столице за минувшие сутки выявили 347 инфицированных коронавирусом.

Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией, Петербург вновь стал третьим по числу новых случаев заражения Covid-19 среди городов России.

Всего в стране выявили 8 тыс. 855 новых случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус нового типа проверили более 22 тыс. человек. Под наблюдением врачей находятся 4 тыс. 437 человек. Из них 3 тыс. 297 человек — контактные, 910 — на самоизоляции, 230 — в обсерваторе.