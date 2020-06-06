За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 22 тысяч человек

В Северной столице продолжают проверять жителей на коронавирус. За минувшие сутки в городе на Covid-19 обследовали более 22 тыс. человек.

В пятницу, 5 июня, специалисты проверили на новый вирус Covid-19 22 тыс. 479 жителей.

Как сообщили в администрации губернатора города, под наблюдением врачей находятся 4 тыс. 437 человек. Из них 3 тыс. 297 человек — контактные, 910 — на самоизоляции, 230 — в обсерваторе.

Также за сутки были обработаны 1 тыс. 94 вызова, которые поступили по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили 13 авиарейсов. Пассажиры не вылетели в Новый Уренгой, Москву, Ремини, Шанхай, Душанбе, Геленджик, Баку и Омск.