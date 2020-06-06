В Пулково в субботу отменили 13 авиарейсов

В Северной столице продолжается отмена авиарейсов из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сегодня в небо над городом не поднимутся 13 самолетов.

В субботу, 6 июня, в Петербурге отменены рейсы в Новый Уренгой, Москву, Ремини, Шанхай, Душанбе, Геленджик, Баку и Омск.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, в столицу также не полетят шесть самолетов. Причины отмены рейсов из Петербурга не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из Майами. Специалисты взяли анализы на коронавирусную инфекцию нового типа у прибывших, измерили им температуру и проверили здоровье.