В Пулково в субботу отменили 13 авиарейсов

В Пулково в субботу отменили 13 авиарейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице продолжается отмена авиарейсов из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сегодня в небо над городом не поднимутся 13 самолетов.

В субботу, 6 июня, в Петербурге отменены рейсы в Новый Уренгой, Москву, Ремини, Шанхай, Душанбе, Геленджик, Баку и Омск.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, в столицу также не полетят шесть самолетов. Причины отмены рейсов из Петербурга не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из Майами. Специалисты взяли анализы на коронавирусную инфекцию нового типа у прибывших, измерили им температуру и проверили здоровье.

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