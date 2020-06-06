В Петербурге подтвердили смерть от коронавируса еще 55 человек

За прошедшие сутки число летальных случаев коронавирусной инфекции в Северной столице достигло рекордных значений: скончалось 55 человек.

Отметим, что сейчас в Петербурге используют новую методику подсчета смертей, совмещая данные, полученные от комиссии по анализу летальных исходов, и число оформленных медицинских свидетельств о смерти. Таким образом, комиссия предоставила информацию о 12 подтвержденных случаях смерти от коронавируса, произошедших еще в апреле-мае.

Инфекция стала причиной смерти семерых женщин в возрасте от 64 до 87 лет, и пятерых мужчин, которым было от 44 до 87 лет. Еще 43 случая — умершие за последнюю неделю (с 30 мая по 4 июня) пациенты. Среди них было 20 мужчин в возрасте от 42 до 84 лет, а также 23 женщины от 45 до 94 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьям российских медиков, погибших в борьбе с коронавирусной инфекции, передали более 4 млн рублей, собранных по инициативе ветерана ВОВ Зинаиды Корневой.