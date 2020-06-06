Семьям российских врачей передали 4 млн рублей, собранных ветераном из Петербурга

Семьям российских врачей передали 4 млн рублей, собранных ветераном из Петербурга
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. Скриншот: YouTube/Зинаида Корнева

По инициативе ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой россияне собрали более 4 миллионов рублей в помощь семьям врачей, работавших в условиях пандемии и погибших от коронавируса.

Петербурженку вдохновил британский ветеран Том Мур, который обязался сделать 100 кругов по своему двору до своего 100-летия и собрал внушительную сумму для национальной системы здравоохранения. 98-летняя Зинаида Корнева стала вести канал на YouTube, где рассказывает о временах ВОВ. Женщина оказалась на фронте в 19 лет, была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

За месяц благодаря инициативе Корневой удалось собрать свыше 4 млн рублей, помощь получили 135 семей медиков, погибших в борьбе с COVID-19. Это люди из разных регионов и городов страны. Каждой семье перечислили 30 тысяч рублей. Сбор средств по-прежнему продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество заражений коронавирусом в мире превысило 6,5 миллионов случаев.

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