Эксперт ВОЗ считает, что коронавирус не становится более опасным из-за мутаций

"В SARS-CoV-2 происходят нормальные изменения, которых можно ожидать от РНК-вирусов – таких как грипп и другие коронавирусы", - объяснила эксперт. Фото: pixabay.com

"В SARS-CoV-2 происходят нормальные изменения, которых можно ожидать от РНК-вирусов – таких как грипп и другие коронавирусы", - объяснила эксперт. Фото: pixabay.com

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпидемиолог Мария Ван Керхове успокоила общественность, объяснив, что мутации коронавируса не подтвердили опасения специалистов.

По словам ученой, новый вид коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 не мутирует в сторону большей опасности для здоровья человека, чего опасались как медики, так и власти на первых этапах столкновения с неизвестным заболеванием, передает телеканал CNBC.

Мария отмечает, что происходящие внутри клеток SARS-CoV-2 мутации — привычны для РНК-вирусов и встречаются в других видах гриппа и коронавирусов. Пока что специалистами не были зарегистрированы изменения, которые сделали бы COVID-19 способным вызывать более тяжелые болезни.

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