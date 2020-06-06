Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения COVID-19

Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения COVID-19
Мясников призвал избегать непроверенной информации и мифов о коронавирусе. Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что катализатором заражения коронавирусной инфекцией может послужить стресс и страх, в том числе, подхватить COVID-19.

В качестве объяснения Мясников рассказал о научном исследовании, проведенном на лабораторных крысах. По словам врача, животные, пребывающие в состоянии стресса, болели чаще и дольше, нежели их более спокойные сородичи. Об этом доктор заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Ученые выяснили, что страх «тратит гормоны», и в результате организму не хватает сил для поддержания работы иммунной системы. Мясников подчеркнул, что те, кто боится заражения нередко и оказываются в больнице, поскольку переносят инфекцию в более тяжелой форме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Министерстве здравоохранения России зарегистрировали новый препарат, который планируют применять в лечении тяжелой формы коронавирусной инфекции.

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Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения COVID-19
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