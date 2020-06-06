В Минздраве зарегистрировали препарат для лечения осложнений COVID-19

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый препарат для лечения коронавирусной инфекции, «Левилимаб» (будет продаваться под названием «Илсира»).
Как отмечают в ведомстве, лекарство показано людям с тяжелой формой заболевания, при которой возникает избыточная воспалительная реакция организма на проникшие клетки вируса. «Левилимаб» — разработка компании Biocad, оригинальный российский ингибитор интерлейкина-6. При этом первоначально препарат предназначался для пациентов с ревматоидным артритом.
Клинические исследования, которые еще не завершились, подтверждают успешность разработки. Однако применять лекарство будут только в стационарных условиям. Препарат также содержит противопоказания: запрещен к приему детям до 18, беременным и кормящим, а также людям, страдающим от тяжелой печеночной недостаточности и бактериальных инфекций в острой фазе, таких как, к примеру, туберкулез.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве озвучили новый симптом коронавируса.