В Минздраве зарегистрировали препарат для лечения осложнений COVID-19

В клинических исследованиях "Илсиры" участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести. Фото: pixabay.com

В клинических исследованиях "Илсиры" участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый препарат для лечения коронавирусной инфекции, «Левилимаб» (будет продаваться под названием «Илсира»).

Как отмечают в ведомстве, лекарство показано людям с тяжелой формой заболевания, при которой возникает избыточная воспалительная реакция организма на проникшие клетки вируса. «Левилимаб» — разработка компании Biocad, оригинальный российский ингибитор интерлейкина-6. При этом первоначально препарат предназначался для пациентов с ревматоидным артритом.

Клинические исследования, которые еще не завершились, подтверждают успешность разработки. Однако применять лекарство будут только в стационарных условиям. Препарат также содержит противопоказания: запрещен к приему детям до 18, беременным и кормящим, а также людям, страдающим от тяжелой печеночной недостаточности и бактериальных инфекций в острой фазе, таких как, к примеру, туберкулез.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве озвучили новый симптом коронавируса.