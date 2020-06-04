Минздрав: поражения кожи могут быть первыми симптомами коронавируса

Минздрав назвал новый первый симптом коронавируса, которого раньше не было в официально признанных первых данных.

По словам специалистов министерства, поражения кожных покровов могут быть первыми симптомами коронавирусной инфекции. У человека, инфицированного COVID-19, может появляться, в частности, сыпь.

Как сообщили на сайте ведомства, специалисты пришли к такому выводу после наблюдений за инфицированными коронавирусной инфекцией, у которых появлялась сыпь на коже во время заражения КОВИД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, от чего зависят сроки наступления второй волны коронавируса. По словам инфекциониста, важное значение в данном вопросе имеют погодные условия.