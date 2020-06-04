Стало известно, от чего зависят сроки наступления второй волны коронавируса

Сроки прихода второй волны новой инфекции Covid-19 на территории России будут зависеть от того, каким будет лето. Такое заявление сделала завинфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова

По ее словам, срок наступления новой волны коронавируса зависит от погодных условий. Специалист подчеркнула, что интенсивность всплеска заболевания все равно будет меньше.

Как сообщили РИА Новости, Трифонова отметила, что избежать такого сценария не получится, ведь вирус новый, а у большинства россиян еще нет иммунитета к нему.

Напомним, граждан просят использовать средства индивидуальной защиты из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подмосковье обследовали военнослужащих-испытателей вакцины от инфекции Covid-19.