Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг

Буквально с первых дней пандемии коронавируса ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов, сердца и ряда других органов. Фото: pixabay.com

Буквально с первых дней пандемии коронавируса ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов, сердца и ряда других органов. Фото: pixabay.com

Немецкие биологи выяснили, что проникновение клеток коронавирусной инфекции в мозг объясняет потерю обоняния и вкуса при заражении COVID-19.

Специалисты установили, что клетки SARS-CoV-2 попадают в мозг через обонятельный эпителий, продвигаясь по обонятельному тракту к центральным регионам органа. Этим исследователи объясняют признаки коронавирусной инфекции, такие как потеря обоняния и вкуса.

Дальнейшее изучение этого вопроса поможет биологам оценить последствия болезни для центральной нервной системы (ЦНС) человека и выяснить, какие осложнения коронавирусной инфекции вызывает проникновение клеток SARS-CoV-2 в мозг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам доктора Мясникова, страх перед коронавирусом повышает вероятность заражения. Медик объяснил, что стресс негативно сказывается на работе иммунитета.