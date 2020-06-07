В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 113 тысяч, среди них 13 511 летальных.

«Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями», — заявил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 974 057 человек. Скончались 402 076, при этом 3 411 281 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 458 689 человек, умерли 5 725. При этом 221 388 пациентов вылечились.

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