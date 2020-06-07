В Германии за сутки зафиксировали 301 случай коронавируса

В Германии за прошедшие сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом, скончались 22 человека, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 183 979 случаев заражения, скончались 8 668 пациентов с COVID-19, более 169 тысяч выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 974 057 человек. Скончались 402 076, при этом 3 411 281 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 458 689 человек, умерли 5 725. При этом 221 388 пациентов вылечились.

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