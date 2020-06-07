В России за сутки вылечились от коронавируса 5343 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 5 тыс. 343 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 467 тыс. случаев заражения. Всего выздоровел 226 тыс. 731 пациент. За весь период в стране скончались 5 тыс. 859 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 993 586 человек. Скончались 402 428, при этом 3 419 548 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.