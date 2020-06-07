В Петербурге на карантине находятся 4369 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 18850 человек.

На карантине находится 4369 человек. Из них 226 — в обсерваторе, 846 — на самоизоляции, 3297 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 364 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 73 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 993 586 человек. Скончались 402 428, при этом 3 419 548 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 467 673 человек, умерли 5 859. При этом 226 731 пациент вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.