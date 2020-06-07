В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1939

В Эстонии за сутки выявлено восемь новых случая заражения коронавирусом.

Число зараженных в стране достигло 1939, сообщает республиканский департамент здоровья. Всего с начала пандемии в республике 69 человек умерли, в больницах находится 14 пациентов.

Эстонские власти приняли решение 18 мая снять режим чрезвычайного положения в стране. Решение о завершении чрезвычайного положения в Эстонии было принято в связи с тем, что распространение коронавируса в стране пошло на спад, что подтверждает местный департамент здоровья и ученый совет по борьбе с вирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 993 586 человек. Скончались 402 428, при этом 3 419 548 человек выздоровел.

Общее число заразившихся в России выросло до 467 673 человек, умерли 5 859. При этом 226 731 пациент вылечились.

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