На Украине число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 27 тысячам

Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло на 485 человек и достигло 26 999, умерли 11 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в стране вылечились 26 999 пациентов, умерли 788 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила ситуацию пандемией. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 993 586 человек. Скончались 402 428, при этом 3 419 548 человек выздоровел.

Общее число заразившихся в России выросло до 467 673 человек, умерли 5 859. При этом 226 731 пациент вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.