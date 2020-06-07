Минздрав составил список рекомендаций для переболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своем сайте список профилактических мер, которые советуется соблюдать переболевшим коронавирусом россиянам.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что антитела, которые синтезируются во время болезни коронавирусом и остаются в организме после выздоровления, не гарантируют защиту от повторного заболевания.

«Необходимо улучшить свои гигиенические навыки: чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию, пользоваться одноразовыми салфетками. И, самое главное, заботиться о своем здоровье и жизни близких», — заявляет инфекционист.

По словам врача, Россия уже пережила пик заболеваемости, выход на платом и сейчас постепенно начинается снижение числа новых случаев заражения. Она отметила, что большинство россиян перенесли болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19.