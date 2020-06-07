На хлебозаводе на Маршала Тухачевского тушили конвейерную ленту

Спасатели справились с ликвидацией возгорания менее чем за час.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на улице Маршала Тухачевского на хлебозаводе. Там по непонятной причине загорелась конвейерная лента, огнем были охвачены десять квадратных метров. На место вызвали спасателей – их прибыло 18 человек, а также четыре единицы спецтехники.

С огнем удалось справиться за 40 минут. В результате инцидента никто не пострадал. Выявить причину возгорания пока не смогли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в четырехэтажном доме во Фрунзенском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 8:09. Горела кровля на площади 7 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 8:36.