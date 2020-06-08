В Петербурге за сутки скончались 15 человек с коронавирусом

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 15 летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, число умерших в городе достигло 392 человек. По всей России за сутки скончались 112 человек. Общее число умерших по всей стране — 5 тыс. 971.

В воскресенье, 7 июня, в Северной столице специалисты провели более 12 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Covid-19 был подтвержден у 326 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Данные нужны для оценки популяционного иммунитета.