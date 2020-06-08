В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
Всех желающих принять участие просят пройти анкетирование. Фото: pixabay

В Северной столице проведут бесплатное тестирование на антитела к инфекции COVID-19.

Данные нужны для оценки популяционного иммунитета. Как сообщил городской оперштаб по борьбе с болезнью, тестирование будет проводиться с 15 по 19 июня текущего года. Всех желающих принять участие просят пройти анкетирование на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или позвонить в единый информационный центр Роспотребнадзора.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве возобновили работу офисы строительных компаний, закрытых из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.

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