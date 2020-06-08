В Петербурге после карантина возобновили работу офисы строительных компаний

В Петербурге после карантина возобновили работу офисы строительных компаний
Фото: pixabay.com

Сегодня в Петербурге возобновили работу офисы строительных компаний, закрытых из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили на сайте администрации города, спад с начала ограничительных мер составил порядка 50-55 процентов. Постепенно ситуация выравнивается. Этому будет способствовать и открытие офисов продаж и снижение процентных ставок по ипотеке.

По словам зампредседателя комитета по строительству Евгения Барановского, в текущем году в городе также сохраняется тенденция положительной динамики заключенных договоров участия в долевом строительстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня также приступили к работе непродовольственные магазины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб строительные компании
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
В Ломоносове полиция пресекла пьяную драку
Байкера госпитализировали с переломом ноги после ДТП с такси на Бабушкина
В России выявили 8 985 новых случая заражения COVID-19
В Лодейном Поле задержали подозреваемого в преступлениях 28-летней давности
В Петербурге после карантина возобновили работу офисы строительных компаний
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 50 человек
ЦИК поставил под сомнение проведение достоверного электронного голосования ...