В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Плотность посетителей не должна превышать одного человека на 4 квадратных метра. Фото: pixabay

Плотность посетителей не должна превышать одного человека на 4 квадратных метра. Фото: pixabay

Рабочая неделя в Северной столице начнется с важного события: в городе возобновляют работу непродовольственные магазины. Для них были введены определенные ограничения из-за пандемии Covid-19.

Сегодня, 8 июня, в городе откроются торговые точки, площадь которых составляет менее 400 «квадратов». У магазина должен быть отдельный вход, находиться в помещении одновременно должно определенное количество людей.

Как сообщили в администрации города, объекты розничной торговли (торговые центры и торгово-развлекательные центры) останутся закрытыми.

Кроме того, по записи могут работать продавцы недвижимости и автосалоны. В этих магазинах должны находиться не более 10 посетителей одновременно. Во всех помещениях обязательна дезинфекция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия Covid-19 повлияла на психологию петербургских предпринимателей.