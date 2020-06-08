Пандемия коронавируса повлияла на психологию петербургских предпринимателей

Туризм в Петербурге - одна из наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Туризм в Петербурге - одна из наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Бизнесмены Северной столицы оказались в сложном положении: многие компании могут не пережить продления ограничение, но для некоторых и возвращение к прежнему режиму работы грозит серьезным кризисом.

Петербургские предприниматели более всего разочарованы государственной поддержкой, её эффективность они оценивают на 1 из 10. Об этом стало известно из результатов статистического исследования, проведенного консалтинговой компанией BLCons Group и РБК Санкт-Петербург в апреле и мае текущего года.

Так, 40% опрошенных вынуждены сократить штат, аналогичное количество респондентов считает неэффективной дистанционную работу, а еще 60% — искать новые направления в бизнесе. Самыми большими проблемами для предпринимателей стали — закрытие офиса, оптимизация расходов и кредитные выплаты. Отметим, что в некоторых случаях владельцы компаний положительно отнеслись к правительственным мерам поддержки — к примеру, ипотечным каникулам. Однако называют их половинчатыми, то есть, лишь частично решающими проблему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России снизилось количество выдаваемых кредитов.