Следователи проверяют гибель рабочего на стройке станции метро «Горный институт»

Следователи проверяют гибель рабочего на стройке станции метро &#171;Горный институт&#187;
На стройке станции "Горный институт" погиб рабочий. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Специалисты устанавливают обстоятельства гибели строителя и травмирования его коллеги на стройке станции метро «Горный институт» в Северной столице.

Как сообщили в городском Следственном комитете РФ, после гибели рабочего открыто уголовное дело.

Все произошло в понедельник, 8 июня, в тоннеле метрополитена. Во время строительных работ были нарушены правила техники безопасности. Это привело к опрокидыванию строительной люльки, в которой находились двое рабочих. Один из них получил смертельные травмы и умер на месте, второй отделался госпитализацией. О его состоянии пока ничего не известно.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Следователи опрашивают очевидцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с Ferrari в центре Петербурга погиб человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибель горный институт метро рабочий смерть чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи проверяют гибель рабочего на стройке станции метро «Горный ...
Во вторник Ленобласть ждет 30-градусная жара и грозы
Ученые в Петербурге начали тестировать вакцину-йогурт для иммунитета к COVID-19
Российского диджея задержали в Германии по запросу США
Три миллиона жителей Петербурга пользуются социальными услугами
В России предложили ввести почасовую оплату труда
В России вдвое вырастет пособие на детей до полутора лет
На Будапештской улице у курьера доставки еды украли велосипед