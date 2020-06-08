Следователи проверяют гибель рабочего на стройке станции метро «Горный институт»

Специалисты устанавливают обстоятельства гибели строителя и травмирования его коллеги на стройке станции метро «Горный институт» в Северной столице.

Как сообщили в городском Следственном комитете РФ, после гибели рабочего открыто уголовное дело.

Все произошло в понедельник, 8 июня, в тоннеле метрополитена. Во время строительных работ были нарушены правила техники безопасности. Это привело к опрокидыванию строительной люльки, в которой находились двое рабочих. Один из них получил смертельные травмы и умер на месте, второй отделался госпитализацией. О его состоянии пока ничего не известно.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Следователи опрашивают очевидцев.

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