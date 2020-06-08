В ДТП с Ferrari в центре Петербурга погиб человек

Очевидцы отмечают, что водитель "Феррари" пытался проскочить на мигающий зеленый свет светофора. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы отмечают, что водитель "Феррари" пытался проскочить на мигающий зеленый свет светофора. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером воскресенье, 7 июня, на перекрестке Большой Пушкарской и Введенской улиц случилось страшное ДТП с участием Ferrari и Volkswagen Polo.

Автомобилем Volkswagen управлял 65-летний безработный житель Петербурга. Поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу стремительно летящему по встречной полосе Ferrari Portfino, за рулем которого находился 41-летний предприниматель. Виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель гоночной Ferrari отделался сотрясением и ссадинами, его отправили в Елизаветинскую больницу. Гораздо сильнее пострадала 33-летняя пассажирка иномарки, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, разрыв печени и селезёнки, а также ушибы внутренних органов, передает «Мойка78».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке улиц Казакова и Доблести не смогли разъехаться две иномарки.