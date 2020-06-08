Легковушки утром не поделили перекресток Казакова и Доблести

В Красносельском районе Петербурга не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Машины не получили значительных повреждений.

Авария случилась сегодня утром, 8 июня, на перекрестке улиц Доблести и Маршала Казакова. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что у одной из машин покосился бампер, вторую легковушку от удара развернуло в сторону тротуара. Водители вышли из машин, служб на месте не видно.

В комментариях к записи подписчики отметили, что на указанном перекрестке аварии случаются довольно часто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Композиторов ранним утром задержали любителей автомобильных зеркал. Они складывали добычу в зонт.