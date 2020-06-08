На Композиторов ранним утром задержали любителей автомобильных зеркал

В Выборгском районе Петербурга стражи порядка задержали двух пьяных жителей. Они собирали по району автомобильные зеркала.

Инцидент произошел сегодня утром, 8 июня. Молодых людей заметили около 5 утра у дома №33 по улице Композиторов. Свою добычу они несли в зонтике. Как рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте», 21-летние жители наломали зеркал с автомобилей, а затем складывали их в зонт.

«Доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — написали в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе задержали мужчину, который зарезал 18-летнего юношу. Он напал на юношу в ходе обоюдного конфликта. Более подробные обстоятельства случившегося пока неизвестны.