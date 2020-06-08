В Приморском районе задержали мужчину, который зарезал 18-летнего юношу

Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений молодому человек 2002 года рождения.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть полиции около трех часов ночи 7 июня, нападение произошло возле дома №7 по Лыжному переулку, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, однако помочь пострадавшему не удалось — молодой человек умер в машине скорой помощи от полученных ран.

Подозреваемого задержали там же, в Лыжном переулке, им оказался 50-летний петербуржец. Он напал на юношу в ходе обоюдного конфликта. Более подробные обстоятельства случившегося пока неизвестны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна.