В Москве задержали стрелявшего из окна по прохожим, есть погибшие

На юго-западе Москвы мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна. Он ранил трех человек, одна из пострадавших скончалась в больнице. Злоумышленника задержали.

Инцидент произошел в деревне Кратово Раменского района Подмосковья. На место прибыли бойцы Росгвардии и полиция, чтобы начать штурм дома. Сейчас жильцам ничего не угрожает.

Как сообщили «РИА Новости», со ссылкой на Главное управлении МВД по области, в результате происшествия пострадали трое прохожих. Позднее одна из пострадавших умерла в больнице.

Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый, мужчина 1967 года рождения, вооружился охотничьим ружьем. Очевидцы рассказывали, что стрельба длилась не менее 20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эстонии мужчина открыл стрельбу на АЗС.