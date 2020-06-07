В Эстонии мужчина открыл стрельбу на АЗС

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл стрельбу на АЗС.

Жертвами стрельбы стали два человека, еще трое ранены, в том числе двое детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.

По предварительной информации, 32-летний мужчина на легковом автомобиле устроил ДТП у АЗС, после чего покинул место происшествия. Позже он вернулся и начала стрелять по мотоциклисту. Последний умер от полученных ранений.

Кроме того, он открыл стрельбу по проезжавшей мимо машине, где находились мужчина, женщина и двое детей трех и пяти лет. В результате происшествия женщина погибла, мужчина и дети получили ранения.

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