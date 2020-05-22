На Стачек мужчина получил ножом в живот от собутыльника

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Baltphoto

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Baltphoto

Полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек. Его ударили ножом в живот.

Полиция установила, что двое мужчин распивали алкоголь в квартире пострадавшего. Они поссорились, в результате чего гость несколько раз ударил ножом хозяина квартиры. Потерпевший находится в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали 21 мая рядом с соседним домом. Им оказался 56-летний ранее судимый петербуржец. Его отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Варшавской улице росгвардейцы задержали пьяного дебошира, угрожавшего прохожим ножом.