На Варшавской улице росгвардейцы задержали пьяного дебошира, угрожавшего прохожим ножом

Нож у дебошира изъяли, его самого доставили в 51-е отделение полиции. Фото: Baltphoto

Нож у дебошира изъяли, его самого доставили в 51-е отделение полиции. Фото: Baltphoto

В Московском районе Северной столицы поздним вечером 20 мая сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, который в пьяном виде угрожал прохожим с ножом.

Оказалось, что неизвестный, находясь в сильном алкогольном опьянении, подошел к молодому человеку и девушке с просьбой дать прикурить. Прохожие отказались, но затем нетрезвый мужчина вытащил из кармана нож и стал угрожать паре расправой. К счастью, у молодого человека был при себе перцовый баллончик, который он незамедлительно пустил в ход.

После этого пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали правонарушителя, не успевшего скрыться с места происшествия. Его доставили в отделение полиции, где, в частности, выяснилось, что задержанный был неоднократно судим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали петербуржца, пытавшегося пронести мимо кассы чемодан продуктов.