Петербуржец попытался пронести чемодан продуктов мимо кассы, помешали росгвардейцы

В Северной столице задержали мужчину, который пытался пронести через кассу неоплаченный товар.

Инцидент произошел в среду, 20 мая. Сигнал о краже поступил росгвардейцам в вечернее время. Прибывшие сотрудники обнаружили на месте мужчину, который заполнил взятый в том же магазине чемодан продуктами и пытался пронести его через кассу. Платить злоумышленник не собирался.

Как сообщила пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти», сумма продуктовой «корзины» посетителя составила 20 тыс. рублей.

Мужчину передали в отдел полиции.

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