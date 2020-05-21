За стрельбу в парадной на Большевиков хулиган получил 8 месяцев колонии

В Невском районе суд вынес приговор петербуржцу, который обвинялся в хулиганстве. Его отпустили на свободу в зале суда.

Инцидент произошел 12 января в доме №9 по проспекту Большевиков. По данным следствия, мужчина, находясь в 6:29 в подъезде, четыре раза выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчина грубо нарушил общественный порядок, проявил неуважение к обществу, совершил хулиганский поступок с использованием оружия.

Горожанин уже был судим. В ходе заседания он полностью признал вину. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Содержание под стражей было зачтено в срок отбывания наказания, поэтому подсудимый был освобожден в зале суда.

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