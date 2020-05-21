Спустя полгода в Петербурге задержали приезжего, выстрелившего в посетителя ресторана на Доблести

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетителя ресторана. Конфликт со стрельбой произошел в декабре прошлого года.

Все случилось 21 декабря в заведении на улице Доблести. Один из мужчин ударил второго рукояткой пистолета по голове. Оружие непроизвольно выстрелило, а пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 20 мая стражи порядка задержали подозреваемого. 40-летнего уроженца Дагестана поймали у дома №12 по улице Маршала Захарова. Он был изобличен в совершении данного преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что москвич открыл стрельбу с балкона жилого дома.