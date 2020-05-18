Москвич открыл стрельбу с балкона жилого дома

Москвич открыл стрельбу с балкона жилого дома
Стрелка задержали на месте. Фото: pixabay.com

Неизвестный несколько раз выстрелил из окна квартиры на улице Малышева в столице.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, все произошло в понедельник, 18 мая, на юго-востоке Москвы. Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Он стрелял из охолощенного оружия, «конструктивно схожего с автоматом Калашникова». На месте работали полиция и СОБР.

Сейчас он задержан сотрудниками правоохранительных органов. Правоохранителю удалось его задержать на месте происшествия, для этого он пробрался в его квартиру через окно.

Пострадавших в результате инцидента нет. Все подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хулиган пойдет под суд за стрельбу в центре Петербурга, при которой пострадал один человек. Уголовное дело рассмотрит Смольнинский районный суд.

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