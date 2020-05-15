Хулиган пойдет под суд за стрельбу в центре Петербурга

Хулиган пойдет под суд за стрельбу в центре Петербурга
Участь мужчины решит Смольнинский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жителя Петербурга обвиняют по двум статьям за стрельбу из травматического пистолета, при которой был ранен человек.

Как сообщили в городской прокуратуре, мужчину обвиняют по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении вреда здоровью.

Преступный инцидент произошел в конце сентября прошлого года на улице Кременчугская в Центральном районе города. Там обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, не менее девяти раз выстрелил из травмата в сторону компании молодых людей. Один из них пострадал — пули попали в плечо и кисть.

Уголовное дело рассмотри Смольнинский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выстрелившего в предпринимателя петербуржца возбудили уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали, ему успели оказали медицинскую помощь.

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Хулиган пойдет под суд за стрельбу в центре Петербурга
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