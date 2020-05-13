На выстрелившего в предпринимателя петербуржца возбудили уголовное дело

Петербургские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство. В преступлении подозревается местный житель.

Все случилось 28 февраля около станции метро «Приморская». По версии следствия, в ходе конфликта с предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю с не стационарных объектов, мужчина выстрелил ему в грудь из не установленного огнестрельного оружия.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, пострадавшего госпитализировали, ему успели оказали медицинскую помощь.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 48-летнего мужчину. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель деревни Эдази убил бывшую жену садовыми ножницами и спрятал тело на участке. Внезапная ссора могла произойти в результате продолжавшегося на протяжении 8 лет конфликта из-за раздела имущества после развода.