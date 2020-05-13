Житель деревни Эдази убил бывшую жену садовыми ножницами и спрятал тело на участке

Житель деревни Эдази убил бывшую жену садовыми ножницами и спрятал тело на участке
Об исчезновении пенсионерки заявила ее дочь. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Внезапная ссора могла произойти в результате продолжавшегося на протяжении 8 лет конфликта из-за раздела имущества после развода.

Обо всем стало известно в воскресенье, 10 мая. В отдел полиции обратилась 45-летняя петербурженка. Она рассказала об исчезновении ее 66-летней матери, проживающей в деревне Эдази.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие полицейские в ходе осмотра дома обнаружили кнопку тревожной сигнализации. Как выяснилось, из-за продолжающегося конфликта с бывшим мужем женщина всегда держала кнопку при себе. Также в доме отсутствовало записывающее устройство с камер наблюдения.

Труп пропавшей со следами насильственной смерти нашли 12 мая на ее же участке в яме со строительным мусором. По подозрению в убийстве задержали 64-летнего бывшего супруга потерпевшей, работающего формовщиком на местном хлебозаводе. Мужчина проживает в соседнем доме.

По версии следствия, 9 мая вечером между бывшими супругами возникла ссора, в ходе которой пьяный подозреваемый нанес не менее 20 раз ударов садовыми ножницами женщине, а ее труп, обмотав строительной пленкой и скотчем, сбросил в яму на участке.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Колтушей убил знакомого, а после попросил сына помочь спрятать тело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти криминал ленобласть убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель деревни Эдази убил бывшую жену садовыми ножницами и спрятал тело на ...
АПЛ разъяснила некоторые моменты о возобновлении сезона
Названы самые опасные места во время пандемии в Петербурге
Жириновский потребовал сократить число депутатов
В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявлено ни одного случая заражения ...
Цены на перелеты в России начали расти
В среду в Ленобласти ожидается мокрый снег и дождь
В Германии число заболевших коронавирусом превысило 171 тысячу человек