За фейки о коронавирусе задержали трех жителей Дагестана

В Дагестане задержаны трое россиян, их подозревают в распространении фейков о коронавирусе.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Дагестану, по версии правоохранителей, предполагаемые преступники распространили в одном из мессенджеров фейковую информацию о том, что в смерти людей в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе виноваты органы госвласти: они якобы распыляли коронавирус над населенными пунктами с вертолетов.

На них открыли уголовное дело по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцев заподозрили в создании фейков о ситуации с коронавирусом в Ленобласти. Журналисты нашли шаблон, по которому штампуют ложные новости.