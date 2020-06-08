За фейки о коронавирусе задержали трех жителей Дагестана

За фейки о коронавирусе задержали трех жителей Дагестана
Подозреваемых распространителей фейков задержали. Фото: pixabay.com

В Дагестане задержаны трое россиян, их подозревают в распространении фейков о коронавирусе.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Дагестану, по версии правоохранителей, предполагаемые преступники распространили в одном из мессенджеров фейковую информацию о том, что в смерти людей в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе виноваты органы госвласти: они якобы распыляли коронавирус над населенными пунктами с вертолетов.

На них открыли уголовное дело по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцев заподозрили в создании фейков о ситуации с коронавирусом в Ленобласти. Журналисты нашли шаблон, по которому штампуют ложные новости.

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