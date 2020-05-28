Иностранцев заподозрили в создании фейков о ситуации с коронавирусом в Ленобласти

Журналисты нашли шаблон, по которому штампуют ложные новости.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщает Online47. Внимание журналистов привлек конкурс за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения», который устроил Госдеп США. Такое поведение тут же раскритиковало посольство России В США, заявившее, что лучше бы 250 тысяч долларов, выделенные на грант, направили на помощь нуждающимся странам.

«Уже можно предугадать, кто получит грант госдепа. Все эти НПО хорошо известны. И в их «продукции» главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали «не мыть руки»», — говорится в сообщении и уточняется, что это – фейки.

Журналисты отмечают, что многие новости, публикуемые в российских СМИ, пишутся по шаблонам и это видно и по стилю написания, и по их содержанию. Благодаря таким фейкам пытаются раздуть скандалы на фоне пандемии коронавируса, чтобы опорочить честь России, убеждены авторы расследования. Во всем этом также замешан оппозиционный блогер Алексей Навальный.

Один из фейков должен был касаться Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники создали фейковые сайты по получению выплат на детей.