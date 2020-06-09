Айза Анохина разводится из-за романа с Олегом Майами

Блогер призналась, что влюблена уже несколько месяцев.

Об этом стало известно 8 июня. Обо всем пишет СтарХит. Блогер Айза Анохина рассказала, что она испытывает к рэперу Олегу Майами. Оказывается, их связывает не прост дружба, а любовь. Долгое время Айза Анохина скрывала свои чувства, но наконец молчать перестала. Женщина думала, что Олег Майами глупый и слишком легкомысленный, но личное общение поменяло ее мнение. Больше всего ей нравится особенное к себе отношение – она чувствует себя «чем-то хрустальным».

«Я влюбилась в его голос, внешность. Он меня не обманывает, говорит, что мои ноги пахнут раем», — сказала она.

Айза Анохина уверена, что Олег влюбился в нее первым. Он даже посвятил женщине один из своих треков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза заявила, что ее супруг хочет отнять у нее бизнес. Она отметила, что решила развестись со своим вторым мужем, о чем уже знают двое ее детей. Мальчики адекватно восприняли информацию, она никак не повлияла на их жизнь.