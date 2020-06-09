Число заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 700 тысяч человек

За сутки в Бразилии зафиксировано 15 645 случаев заражения коронавирусом, сообщил минздрав страны.

Число заболевших коронавирусом в стране достигло 701 081.

Число погибших за сутки составило 679 человека, всего с начала пандемии умерли 37 991 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 193 478 человек. Скончались 408 615 человек, при этом 3 535 585 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 476 658 человек, умерли 5 971. При этом 230 688 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.