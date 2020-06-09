В Египте число заболевших COVID-19 коронавирусом превысило 35 тысяч человек

В Египте число заболевших коронавирусом в Египте достигло 35 444 человека, 9375 пациентов выздоровели, скончались 1271 человек.

Зафиксированы 1365 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Халеда Мугахеда. За сутки от заболевания скончались 34 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 193 478 человек. Скончались 408 615 человек, при этом 3 535 585 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 476 658 человек, умерли 5 971. При этом 230 688 пациентов вылечились.

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