В США к августу число жертв коронавируса может достигнуть 145 тысяч человек

В США к августу от коронавируса могут погибнуть более 145 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз специалистов Вашингтонского университета.

Такой прогноз был составлен на основе динамики распространения инфекции в США.

По последним данным, в США умерли от коронавируса 110 932 человека. Число зараженных в стране превысило 1,95 млн человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 193 478 человек. Скончались 408 615 человек, при этом 3 535 585 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 476 658 человек, умерли 5 971. При этом 230 688 пациентов вылечились.

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