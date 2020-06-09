В Мексике число заболевших коронавирусом превысило 120 тысяч человек

В Мексике за прошедшие сутки выявлены 2999 случаев COVID-19. Об этом заявил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Число случаев заболевания коронавирусом в стране достигло 120 102 человека. Умерли от осложнений заболевания 14 053 человека (+354).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 193 478 человек. Скончались 408 615 человек, при этом 3 535 585 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 476 658 человек, умерли 5 971. При этом 230 688 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.