В Петербурге зафиксировано 318 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано 318 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксирован 8 595 новых случая заражения в 83 российских регионах и 171 смертельный случай Всего в стране сейчас 485 253 зараженных, 6 142 погибших, выздоровело 242 397 человек. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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